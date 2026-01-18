росія стає головним шпигунським викликом для Австрії

На тлі війни проти України москва активізує операції впливу, дезінформацію та кібератаки, попереджає директорка австрійської розвідки.

Найбільша загроза шпигунства для Австрії надходить від російської федерації

Про це директорка австрійської спецслужби Сильвія Маєр сказала в інтерв’ю агентству APA.

"Найбільша шпигунська загроза однозначно походить від росії", - наголосила Маєр у своєму першому великому інтерв’ю для ЗМІ.

За її словами, у Відні працюють близько 13 тисяч дипломатів, і, за оцінками, понад 20% представників окремих країн є насправді співробітниками спецслужб. У випадку росії цей показник ще вищий.

Директорка DSN пояснила, що активізація російських шпигунів пов’язана з агресією РФ проти України, розпочатою у 2014 році та різко посиленою у 2022-му.

"росія намагається реалізовувати свої інтереси щодо України не лише на її території, а й у Євросоюзі", - зауважила вона.

Маєр підкреслила, що російська діяльність в Австрії охоплює операції впливу, дезінформацію, кібератаки та потенційний саботаж.

"москва намагається через фейки зменшити підтримку України серед європейців, дестабілізувати відчуття безпеки та поляризувати суспільство", - сказала директорка DSN.

Особливу стурбованість у спецслужбі викликає використання рф так званих "проксі-акторів" - місцевих осередків або груп, що проводять стеження та інші операції на території Австрії. Частина їхньої діяльності пов’язана з конспірологічними наративами, що перетинаються з праворадикальними колами.

Маєр також наголосила на недосконалості австрійського законодавства, яке ускладнює притягнення шпигунів до відповідальності. Вона закликала до розширення кримінальної відповідальності за операції стеження та впливу, організовані іноземними спецслужбами.