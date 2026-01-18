росія стає головним шпигунським викликом для Австрії
Найбільша загроза шпигунства для Австрії надходить від російської федерації
Про це директорка австрійської спецслужби Сильвія Маєр сказала в інтерв’ю агентству APA.
"Найбільша шпигунська загроза однозначно походить від росії", - наголосила Маєр у своєму першому великому інтерв’ю для ЗМІ.
За її словами, у Відні працюють близько 13 тисяч дипломатів, і, за оцінками, понад 20% представників окремих країн є насправді співробітниками спецслужб. У випадку росії цей показник ще вищий.
Директорка DSN пояснила, що активізація російських шпигунів пов’язана з агресією РФ проти України, розпочатою у 2014 році та різко посиленою у 2022-му.
"росія намагається реалізовувати свої інтереси щодо України не лише на її території, а й у Євросоюзі", - зауважила вона.
Маєр підкреслила, що російська діяльність в Австрії охоплює операції впливу, дезінформацію, кібератаки та потенційний саботаж.
"москва намагається через фейки зменшити підтримку України серед європейців, дестабілізувати відчуття безпеки та поляризувати суспільство", - сказала директорка DSN.
Особливу стурбованість у спецслужбі викликає використання рф так званих "проксі-акторів" - місцевих осередків або груп, що проводять стеження та інші операції на території Австрії. Частина їхньої діяльності пов’язана з конспірологічними наративами, що перетинаються з праворадикальними колами.
Маєр також наголосила на недосконалості австрійського законодавства, яке ускладнює притягнення шпигунів до відповідальності. Вона закликала до розширення кримінальної відповідальності за операції стеження та впливу, організовані іноземними спецслужбами.