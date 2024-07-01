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В кремлі заявили, що росія "відкрита до діалогу" з Україною

01 липня 2024, 15:25
В кремлі заявили, що росія
Фото: РБК
росія залишається "відкритою для діалогу" з Україною, заявив речник кремля.

Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського про ймовірні переговори з москвою через посередників. 

Про це сьогодні він сказав речник на брифінгу.

Журналісти запитали його про слова президента України Володимира Зеленського про можливі переговори з рф через посередників. 

"путін неодноразово говорив, що росія відкрита для будь-якого спілкування і діалогу з метою досягти всього, що ми перед собою ставимо. Ми зберігаємо цю відкритість", – заявив Пєсков.

Також він додав, що інформація білорусі про те, що Україна начебто стягує війська і техніку до білоруського кордону, "тривожить" не тільки мінськ, але і москву.

На питання чи готова москва готова надати допомогу мінську "у разі провокацій з боку ЗСУ". Пєсков сказав, що білорусь "союзна" держава, з якою рф має особливі формати діалогу по лінії всіх відповідних відомств, у тому числі по лінії спеціальних служб.

"І наші міністерства оборони перебувають у постійному партнерському контакті", – підсумував він.

Вихідними ми писали, що Зеленський назвав єдину на сьогодні модель перемовин з росією.

 

РосіяДмитро Пєсковмирвійна в Україні

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