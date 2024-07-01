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FATF відкинула пропозицію України внести росію до "чорного" списку

01 липня 2024, 13:52
FATF відкинула пропозицію України внести росію до
Міжнародна організація - група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей продовжила призупинення членства рф.

Проте не додала росію до "чорного списку". 

Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Згідно офіційної інформації FATF, зупинення членства росії залишається в силі.

"FATF наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку рф знову не внесли", - написало відомство. 

"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії...FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Разом з тим, Туреччину прибрали із "сірого списку" FATF.

 

РосіяFATF

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