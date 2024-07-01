FATF відкинула пропозицію України внести росію до "чорного" списку
Проте не додала росію до "чорного списку".
Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Згідно офіційної інформації FATF, зупинення членства росії залишається в силі.
"FATF наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку рф знову не внесли", - написало відомство.
"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії...FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Разом з тим, Туреччину прибрали із "сірого списку" FATF.