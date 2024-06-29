Стамбул виключили із "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів із запобігання відмиванню грошей.

Рішення було ухвалено за результатами 6-ї генеральної асамблеї FATF, яка пройшла цими днями, повідомив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз.

"Завдяки плану дій, який ми завершили для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, Туреччину вилучено з сірого списку. Завдяки такому розвитку подій довіра міжнародних інвесторів до фінансової системи нашої країни ще більше зміцнилася", – заявив Їлмаз.

Він переконаний, що це рішення матиме надзвичайно позитивні наслідки для різних секторів економіки та прискорить приплив міжнародних ресурсів.

"Зростання інтересу до активів у турецькій лірі через прискорення надходження капіталу до нашої країни також прискорить процес дезінфляції", – додав віцепрезидент.

Ще в кінці травня ЗМІ писали, що Туреччина близька до виходу зі списку незаконних фінансів FATF.