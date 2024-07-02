Нідерландські F-16 незабаром будуть направлені в Україну

Нідерланди передадуть Україні перші сучасні винищувачі F-16 вже цього літа.

Вона пояснила — перші F-16 з'являться влітку, а потім постачання буде поставлене "на потік".

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. Водночас спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це — спільний план", — наголосила Оллонгрен.

За її словами, щодо інфраструктури для літаків, то тут теж все йде "за планом", адже "потрібні не лише пілоти". Зокрема, також йдеться про технічний персонал і необхідне обладнання.

Оллонгрен вважає, що F-16 самі по собі не змінять перебіг війни, втім, "зроблять повітряні сили і протиповітряну оборону України набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у певний момент це може призвести до вашої переваги в повітрі", — наголосила міністерка.