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Нідерландські F-16 незабаром будуть направлені в Україну

02 липня 2024, 09:09
Нідерландські F-16 незабаром будуть направлені в Україну
Це станеться після того, як постачання літаків розпочне Данія.
Нідерланди передадуть Україні перші сучасні винищувачі F-16 вже цього літа.
 
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
 
Вона пояснила — перші F-16 з'являться влітку, а потім постачання буде поставлене "на потік". 
 
"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. Водночас спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це — спільний план", — наголосила Оллонгрен.
 
За її словами, щодо інфраструктури для літаків, то тут теж все йде "за планом", адже "потрібні не лише пілоти". Зокрема, також йдеться про технічний персонал і необхідне обладнання.
 
Оллонгрен вважає, що F-16 самі по собі не змінять перебіг війни, втім, "зроблять повітряні сили і протиповітряну оборону України набагато сильнішими".
 
"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у певний момент це може призвести до вашої переваги в повітрі", — наголосила міністерка.
 
Нідерландивійна в Україніросія окупантивинищувач f-16

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