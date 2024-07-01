Україна продовжуватиме поступову валютну лібералізацію – МВФ

Новий меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.

Нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження дозволивши репатріацію дивідендів і погашення зовнішніх позик.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

"Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики в рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, в тому числі за допомогою даних на рівні банків", - йдеться в ньому.

Усі ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну, враховуючи оцінки макроекономічних умов і перспектив.

В Європейській бізнес асоціації також заявляли, що послаблення Національним банком України валютних обмежень це позитивний крок для залучення майбутніх інвестицій в Україну.

Крім того, для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям в рамках подальшої валютної лібералізації.

Нагадаємо, що цими вихідними МВФ ухвалив рішення про транш у $2,2 млрд Україні.