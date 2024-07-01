UniCredit не хоче скорочувати операції в росії – FT

Міжнародна банківська група не хоче скорочувати операції в рф.

Сьогодні італійський банк UniCredit оскаржив у суді наказ Європейського центрального банку про скорочення операцій в рф.

В травні UniCredit отримав лист від ЄЦБ з вимогою прискорити виведення своїх коштів з країни, пише ділова газета Financial Times з посиланням на заяв банку.

Банк має другий за величиною капітал в росії серед західних банків, був одним з кількох кредиторів єврозони, які в травні отримали лист від ЄЦБ з вимогою прискорити виведення своїх коштів з країни.

Проте 1 липня італійський банк заявив, що звернувся до Генерального суду Євросоюзу за роз'ясненнями щодо запиту ЄЦБ.

В банку додали, що попросили не виконувати вимоги ЄЦБ, поки його заява перебуває на розгляді.

UniCredit заявив, що має "занепокоєння щодо умов, на яких має відбутися це скорочення, як це передбачено в рішенні ЄЦБ, що виходить за межі чинної правової бази".

Також в травні стало відомо, що російський суд заарештував активи італійської UniCredit на суму €463 млн.