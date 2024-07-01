В Ізраїлі ортодокси протестують проти мобілізації

Мотивом цих протестів стало рішення Верховного суду країни про зміни в правилах призову до армії.

Демонстрації ультра ортодоксальних євреїв тривають вже кілька днів в Ізраїлі.

Про це повідомляють соцмережі.

Причиною цього стало рішення чинного Верховного суду, який ухвалив, що студенти релігійних закладів також мають призиватися на службу до армії.

Євреї-ортодокси заявляють, що це рішення неприпустиме, адже не відповідає тезам Тори.

З часом протести переросли в заворушення і сутички з поліцією.

В Ізраїлі існує загальний обов'язок проходити службу в армії, але члени єврейських релігійних установ звільнялися від неї.

Такоєж від служби звільнено представників арабської меншини в країні.

Нагадаємо, що Іран заявляє, що в разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення".