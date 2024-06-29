Іран заявляє, що в разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення"

Представники Ірану в ООН кажуть, що якщо атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення".

І країна розгляне повне залучення всіх фронтів опору.

Про це Представництво Ірану в ООН в написало в соцмережі X (Twitter).

"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, в т.ч. повне залучення всіх фронтів Опору, є на столі", - йдеться в дописі.

Іран вважає плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану "психологічною війною".

Днями голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун попереджав, що наступ військ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю з боку Ірану, який може стати на захист Хезболли, спровокувавши розширення війни.

Крім того, нещодавно Politico писало, що розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою".