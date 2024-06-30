Ізраїль відповів на іранські погрози "війни на знищення"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив готовність застосувати воєнну силу проти Лівану.

Навіть попри погрози Ірану, який заявив, що в разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення".

Проце Глава МЗС написав в соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка, Якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", - йдеться в дописі.

Кац додав, що режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення.

Нагадаємо, що вчора Іран заявив, що в разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення".