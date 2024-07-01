Нищівні авіабомби росії продовжують падати на її власну територію – WP

Внутрішні російські документи показують, як часто плануючі бомби потрапляють на власну територію, ймовірно, через несправність систем наведення.

В документах уряду Бєлгородської області рф вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Про це йдеться в статті американської газети The Washington Post.

"Щонайменше 38 бомб, яким приписують нещодавні територіальні успіхи росії, впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули", - пише видання.

Крім того, мінімум чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, де проживає близько 400 тисяч осіб. Ще сім були знайдені в околицях передмістях. А 11 бомб впали в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну обстановку".

Документ був перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, він містить таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода.

Більшість авіабомб були виявлені цивільними: лісниками, фермерами чи мешканцями навколишніх сіл, а Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби.

Це означає, що деякі з них могли знаходитися там протягом декількох днів.

Лише вчора росія обстріляла кабами центр Харкова: є жертва і 8 поранених.