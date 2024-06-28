Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані проходять президентські вибори

28 червня 2024, 16:36
В Ірані проходять президентські вибори
Фото: DW
В Ірані розпочалися вибори нового президента після загибелі попереднього глави Ібрагіма Раїсі в авіатрощі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Вибори збігаються з ескалацією регіональної напруженості через війну між Ізраїлем і Хамас в секторі Гази і посиленням тиску Заходу на Іран через його ядерну програму.

Результати голосування будуть оголошені через два дні, але перші дані можуть бути відомі раніше.

Вибори пройдуть в два тури в разі, якщо жоден кандидат не здобуде 50% плюс один голос від усіх поданих бюлетенів.

Іранські вибори навряд чи призведуть до серйозних змін в політиці Ісламської Республіки Іран, але їх результат може вплинути на спадкоємність 85-річного верховного лідера країни аятолли Алі Хаменеї, який перебуває при владі з 1989 року.

Наступний президент не розпочне жодних серйозних змін у політиці щодо ядерної програми Ірану або підтримки бойовиків на Близькому Сході, адже Хаменеї, фактично, керує усіма головними державними питаннями.

Нагадаємо, що 19 травня гелікоптер на якому перебував президент Ірану потрапив в аварію

Пізніше стало відомо, що в гвинтокрилі були президент і міністр закордонних справ Ірану - вони загинули.

 
вибориІран

Останні матеріали

Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється