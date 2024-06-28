В Ірані проходять президентські вибори
Про це повідомляє агенція Reuters.
Вибори збігаються з ескалацією регіональної напруженості через війну між Ізраїлем і Хамас в секторі Гази і посиленням тиску Заходу на Іран через його ядерну програму.
Результати голосування будуть оголошені через два дні, але перші дані можуть бути відомі раніше.
Вибори пройдуть в два тури в разі, якщо жоден кандидат не здобуде 50% плюс один голос від усіх поданих бюлетенів.
Іранські вибори навряд чи призведуть до серйозних змін в політиці Ісламської Республіки Іран, але їх результат може вплинути на спадкоємність 85-річного верховного лідера країни аятолли Алі Хаменеї, який перебуває при владі з 1989 року.
Наступний президент не розпочне жодних серйозних змін у політиці щодо ядерної програми Ірану або підтримки бойовиків на Близькому Сході, адже Хаменеї, фактично, керує усіма головними державними питаннями.
Нагадаємо, що 19 травня гелікоптер на якому перебував президент Ірану потрапив в аварію.
Пізніше стало відомо, що в гвинтокрилі були президент і міністр закордонних справ Ірану - вони загинули.