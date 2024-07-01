Нетаньягу оголосив, коли Ізраїль завершить війну з Хамас

Ізраїль і далі продовжуватиме воювати в Секторі Газа до повної ліквідації Хамас, доки не будуть досягнуті всі інші цілі війни.

На думку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, перспективи укладення мирної угоди слабшають.

Про це він заявив на засіданні уряду в неділю пише Politico.

"Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - сказав прем’єр.

За словами Нетаньягу, головна мета ізраїльського уряду - це звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Газа, і перетворення території на таку, яка б ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

"Тим, хто сумнівається у досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей", - сказав він.

Крім того, вчора Ізраїль відповів на іранські погрози "війни на знищення".

Нагадаємо, що вчора Іран заявив, що в разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення".