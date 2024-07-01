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Нетаньягу оголосив, коли Ізраїль завершить війну з Хамас

01 липня 2024, 09:32
Нетаньягу оголосив, коли Ізраїль завершить війну з Хамас
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Ізраїль і далі продовжуватиме воювати в Секторі Газа до повної ліквідації Хамас, доки не будуть досягнуті всі інші цілі війни.

На думку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, перспективи укладення мирної угоди слабшають.

Про це він заявив на засіданні уряду в неділю пише Politico.

"Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - сказав прем’єр.

За словами Нетаньягу, головна мета ізраїльського уряду - це звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Газа, і перетворення території на таку, яка б ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

"Тим, хто сумнівається у досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей", - сказав він. 

Крім того, вчора Ізраїль відповів на іранські погрози "війни на знищення".

Нагадаємо, що вчора Іран заявив, що в разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення".

 

ХАМАСІзраїльвійнаБеньямін Нетаньягу

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