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Китай кидає виклик НАТО – Столтенберг

01 липня 2024, 11:19
Китай кидає виклик НАТО – Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що уряд Китаю кидає виклик НАТО і його цінностям.

КНР створює небезпеку для Тайваню і сусідніх країн, а також допомагає росії.

Про це генсек заявив в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.

"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Китай створює небезпеку для Тайваню та сусідніх країн, а також допомагає росії. 

"Він розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни", - підсумував генсек. 

Нагадаємо, що місяць тому міністр оборони Китаю заявив, що тайванські сепаратисти будуть "розчавлені".

 

КитайНАТОЄнс Столтенберг

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