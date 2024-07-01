Китай кидає виклик НАТО – Столтенберг
КНР створює небезпеку для Тайваню і сусідніх країн, а також допомагає росії.
Про це генсек заявив в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.
"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав Столтенберг.
Він додав, що Китай створює небезпеку для Тайваню та сусідніх країн, а також допомагає росії.
"Він розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни", - підсумував генсек.
Нагадаємо, що місяць тому міністр оборони Китаю заявив, що тайванські сепаратисти будуть "розчавлені".