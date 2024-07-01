Китай кидає виклик НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що уряд Китаю кидає виклик НАТО і його цінностям.

КНР створює небезпеку для Тайваню і сусідніх країн, а також допомагає росії.

Про це генсек заявив в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.

"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Китай створює небезпеку для Тайваню та сусідніх країн, а також допомагає росії.

"Він розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни", - підсумував генсек.

Нагадаємо, що місяць тому міністр оборони Китаю заявив, що тайванські сепаратисти будуть "розчавлені".