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Тайванські сепаратисти будуть "розчавлені" – міністр оборони Китаю

02 червня 2024, 18:09
Тайванські сепаратисти будуть
Фото: з вільного доступу
Китайська армія рішуче діятиме проти "тайванських сепаратистів" та зупинить їх силою.

Про це заявив глава китайського Міноборони Дун Цзюнь на полях конференції з питань безпеки Діалог Шангрі-Ла у Сингапурі, передає DW.

Китайський міністр заявив, що армія КНР діятиме "рішуче", щоб запобігти незалежності острова.

Він звинуватив керівну Демократичну прогресивну партію Тайваню в тому, що вона крок за кроком підриває китайську ідентичність острова. 

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", - сказав Дун Цзюнь.

Міністр стверджує, що Китай налаштований на мирне возз’єднання з островом, але цьому перешкоджають "сили незалежності Тайваню"

Тайванська влада назвала "провокаційними та ірраціональними" коментарі представника Китаю.

Рада у справах материка, яка відповідає за політику щодо Пекіна, повторила, що Китай ніколи не правив островом.

Сьогодні також стало відомо, що Китай посилює економічний тиск на Тайвань.

 

КитайконфліктТайвань

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