США ввели санкції проти Boeing щодо інциденту з дверима літака 737 Max 9

Boeing більше не матиме доступу до інформації розслідування.

Американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 Max 9 – вони у січні випали під час польоту.

Про це повідомляє Associated Press.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що компанія Boeing "відверто порушила" правила розслідування та угоду з агентством, надавши ЗМІ закриту інформацію про розслідування та спекулюючи можливими причинами інциденту.

Агентство повідомило, що у вівторок під час пресбрифінгу керівник Boeing надав ЗМІ непублічну інформацію про інцидент, яку агентство не перевіряло та не дозволяло оприлюднювати. У агентстві заявили, що Boeing представив розслідування як пошук людини, відповідальної за справність дверей, які відпали внаслідок інциденту. Натомість агентство заявило, що розслідування зосереджене на зʼясуванні ймовірної причини аварії, а не на пошуку винних.