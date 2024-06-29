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Європейські політики шоковані виступом президента США на дебатах: "Байден не може цього зробити"

29 червня 2024, 15:03
Європейські політики шоковані виступом президента США на дебатах:
Фото: Reuters
Європейські політики були вражені і приголомшені невдалим виступом президента США Джо Байдена під час президентських дебатів і усвідомили, що тепер його опонент Дональд Трамп значно наблизився до президентського крісла.

Після президентських дебатів на американських виборах голоси відчаю лунали з усього основного політичного спектра в Європі, а політики почали готуватися до другого приходу Дональда Трампа у Білий дім.

Про це пише The Guardian.

"Американська демократія вбита на наших очах геронтократією" – сказав на член Європейського парламенту та колишній прем’єр-міністр Бельгії Ґі Верхофстадт.

"Цю ніч не забудуть. Демократи повинні зараз переосмислити свій вибір. І Німеччина повинна на повній швидкості готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми зараз не візьмемо відповідальність за європейську безпеку, ніхто цього не візьме", - заявив спеціаліст із зовнішньої політики ХДС Німеччини Норберт Реттген.

Він додав, що ці дебати не забудуть і закликав демократів змінити кандидата.

Крім того, німці вважають, що той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, тому що демократи не можуть висунути сильного кандидата проти нього, буде історичною трагедією для світу.

Співголова аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, сказав, що результати діяльності Байдена були настільки поганими, що шість опублікованих попереджень ECFR щодо зовнішньої політики Трампа "тепер необхідно прочитати".

Ми також писали, що спікер Палати представників Конгресу США закликає відправити Байдена у відставку.

 

дебатиДжо Байден

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