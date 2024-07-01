ВМС наполегливо радять росіянам залишити Крим

У Військово-морських силах звернулись до туристів з росії, які їдуть до Криму.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук зауважив, що пляжі у тимчасово окупованому Криму останнім часом стали пустувати, проте деякі туристи з рф попри небезпеку і далі їдуть на півострів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він нагадав росіянам, що в Криму багато військових об'єктів.

"Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів. Ніхто в спокої їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я", - сказав речник ВМС.

Також Плетенчук наполегливо радить росіянам залишити півострів Крим.

"Вчора було достатньо прожньо на пляжах, незважаючи на вихідний. Але так само після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в'їзд. Тому можна сказати, що, по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає ця галузь в Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купує їхнє підприємство або бюджет. Тому наповнюють вони туристами Крим в адміністративно-командний спосіб. А що таке для росіянина "шара" - можна поїхати і під обстріли", - додав він.

За словами речника, в Криму багато військових об'єктів і в спокої їх не лашать, поки вони там є.

"Тому робіть висновки будь ласка і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. До речі, щодо тих відпочивальників, які постраждали в єдиному кейсі, який влаштували самі росіяни. Там показово, що всі потерпілі, про яких вже відомо, не були кримчанами. Вони туди, як кажуть в росії, "панаєхалі", - резюмував Плетенчук.

Нагадаємо, що тиждень тому російська ППО вбила людей на пляжі в Криму.