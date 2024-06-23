російська ППО вбила людей на пляжі в Криму – соцмережі (оновлено)

Вдень стало відомо, що в Криму лунали вибухи, а пізніше місцевий гауляйтер заявив, що є постраждалі і вбиті.

Наразі відомо про три жертви і 120 постраждалих, пише Telegram-канал Кримський вітер.

"Під Севастополем сталося нештатне падіння російських ракет, що спричинило поранення більше 120 людей і загибель трьох осіб. Російська ППО збила ракету над пляжем Учкуївка, якій біля Севастополя", - йдеться в дописі.

Також соцмережі пишуть, що сталося так зване "сходження боєприпасів": нештатне падіння російських ракет ППО.

Наразі українська сторона не підтвердила цю інформацію, але нагаоаджаємо, що ті пляжі знаходяться в парі кілометрів від військового аеродрому Бельбек.

Сьогодні ми писали, що в Криму через вибухи перекрили Керченський міст.