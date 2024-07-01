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Сім'я Байдена закликає президента залишатися в передвиборчій гонці – Politico

01 липня 2024, 13:09
Сім'я Байдена закликає президента залишатися в передвиборчій гонці – Politico
Adam Schultz/AP
Родина Джо Байдена закликала чинного президента США залишитися в президентських перегонах і обговорювала майбутню долю його головних помічників після поганого виступу на дебатах.

Вони критикують топ-радників і наполягають на їх відставці.

Про це повідомила газета Politico із посиланням на джерела.

Три анонімних джерела, знайомих із ситуацією розказали, що сім'я Байдена закликала президента звільнити чи понизити на посаді членів його команди, яких вони вважають винними у невдалому виступі. 

Серед них і екс керівник апарату співробітників Білого дому Рон Клайн і особистий адвокат президента Боб Бауер.

Джерела зазначають, що Джо байден навряд чи піде на ці кроки найближчим часом.

Члени родини Байдена наполягають на продовженні його виборчої кампанії, особливо його дружина Джилл і син Хантер.

Проте редакція журналу The New York Times виступає за вихід Джо Байдена з президентських перегонів.

 

вибориДжо Байден

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