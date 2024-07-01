Для компенсації втрат та створення нових бригад Україні потрібно не менше 50 тисяч нових військових кожні три місяці.

Нестача солдатів є екзистенційною проблемою для України.

Про це пише приватний німецький телеканал WELT.

Останніми місяцями Україна значно відстала від потрібних цифр, але мобілізація в Україні значно розширилась завдяки законодавчим змінам, адже було зменшено призовний вік до 25 років, а також введено оновлення даних військовозобовʼязаних.

Крім того, поки мобілізація не задовольняє попит, армія почала набирати солдатів у в'язницях.

Ув'язнені служать конкретній меті і багато хто задається питанням, скільки коштує свобода.

Голова Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії у Відні Полковник Маркус Рейснер оцінює потребу нових солдатів ще вище, ніж 200 тисяч.

Від початку війни Україна втратила більшу частину свого бойового персоналу, вважає він.

"Крім того, багато солдатів, що залишилися, знаходяться в нестійких фізичних і психологічних умовах, тому що армія навряд чи може працювати", - каже полковник.

Рейснер додає, що кілька тисяч новобранців із в'язниць могли б принести допомогу, але докорінно ситуація з особовим складом не змінять.

Проте не так давно розвідка Британії заявляла, що в росії закінчилися ув'язнені для вербування на війну проти України.