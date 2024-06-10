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В росії закінчилися ув'язнені для вербування на війну проти України – розвідка Британії

10 червня 2024, 13:31
В росії закінчилися ув'язнені для вербування на війну проти України – розвідка Британії
кремль активізував вербування ув'язнених у країнах Глобального Півдня, адже ресурс ув'язнених вже вичерпано, а проводити мобілізацію небезпечно для самого путіна.

Про це Міністерство оборони Великої Британії пише в соцмережі X (Twitter)

"В кінці травня травня Головне управління розвідки України повідомило, що росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні. Зокрема ці зусилля з набору зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді", - йдеться в дописі. 

В розвідці додають, що росія пропонує реєстраційний бонус в розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів і обіцяють отримувати російський паспорт.

Така кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту. 

Адже обмежений пул вербування ув'язнених  рф досяг кульмінації, росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині росії.

"Попередня мобілізація для війни не тільки була непопулярна всередині країни для президента Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці", - пишуть в Міноборони Британії.

Вчора ми повідомляли, що росія відправляє молодих африканців вмирати у війні проти України.

 

розвідкавійна в Україні

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