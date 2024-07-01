Для України і росії попереду смертельне літо з малою надією на великі здобутки – WSJ

Тисячі людей, імовірно, загинуть, коли воюючі сили шукатимуть прорізи вздовж переважно статичної лінії фронту.

Видання пише, що Київ і москву очікує так зване "смертельне літо", під час якого обидві сторони матимуть великі втрати і ймовірно не зможуть домогтись вирішального перелому.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

Але жодна зі сторін, найімовірніше, незможе домогтися вирішального перелому.

Для України, після невдалого контрнаступу минулого літа, завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції.

А от армія рф, швидше за все, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляють українські силові структури, росія, швидше за все, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

"У них немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків, сказав один із чиновників. Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту", – кажуть у відомстві.

Наразі лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, аби отримати перевагу перед зимою.

Разом з тим, росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до відключення електрики в багатьох містах.

Армія рф завдає ударів і по українських оборонних позиціях за допомогою планерувальних авіабомб.

Україна ж, маючи мало шансів домогтися найближчими місяцями чогось більшого, ніж утримання лінії фронту, цілиться на Крим. Півострів она атакує ракетами дальнього радіусу дії, які передали США.

"В той час як рф все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають удари і пересуваються, і тримають себе в руках", – заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Він додає, що росія змогла компенсувати втрати за рахунок поповнення особового складу, проте важкі втрати зробили будь-які успіхи повільними та передбачуваними.

"Спроба рф провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має в своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", – пишуть журналісти.

За словами представника СБУ - ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат і деяких резервів, але для початку будь-якого великого наступу їх буде потрібно в декілька разів більше.