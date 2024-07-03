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Сі може припинити війну росії "одним телефонним дзвінком" – президент Фінляндії

03 липня 2024, 09:29
Сі може припинити війну росії
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Якби китайський лідер сказав, що час розпочати мирні переговори, то кремль змушений був це зробити.

Залежність рф від Китаю дійшла до того, що Сі Цзіньпін міг би припинити війну росії проти України "одним телефонним дзвінком", вважає президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це пише агенція Bloomberg.

"росія зараз настільки залежить від Китаю... Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", - заявив глава Фінляндії. 

Він додав, що якби Сі сказав: "Час розпочати мирні переговори", росія була б змушена це зробити. У неї не було б іншого вибору», — вважає Стубб.

Стубб впевнений, що китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - додав президент Фінляндії.

За його словами, він не погоджується із пропозицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь проти російських окупантів, які намагаються захопити українські території, і розпочати переговори з Володимиром путіним.

"Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, необхідні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє росія, - це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми закінчимо війну", – заявив Стубб.

Він закликав Європу посилити підтримку України і нарощувати свій власний оборонний потенціал, адже Україні потрібна як матеріальна допомога, так і політична підтримка, включаючи зміцнення шляху до членства як у ЄС, так і до НАТО.

Євросоюзу потрібно  перейти до "економіки воєнного часу", об'єднавши замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу, сказав він. Стубб закликав Європейський інвестиційний банк, віце-президентом якого він раніше був, вийти за межі своїх червоних ліній і почати виявляти більш "бичу" позицію у фінансуванні військової промисловості.

"Ще дещо, що Європі потрібно зробити, - це створити підручник із протидії гібридним атакам", - підсумував президент.

 
Китайвійна в УкраїніАлександр Стубб

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