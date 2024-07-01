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Україна має місяць, щоб уникнути дефолту – Economist

01 липня 2024, 15:58
Україна має місяць, щоб уникнути дефолту – Economist
Фото: з відкритих джерел
Кредитування позичальника, який перебуває у стані війни, тягне за собою додаткову ставку на те, що він виграє.

Війна все ще завдає великої шкоди економіці України. 

Про це йдеться в статті журналу Economist.

ВВП України на чверть менший, ніж напередодні вторгнення путіна, центральний банк розриває валютні резерви, а нещодавні атаки рф на критичну інфраструктуру погіршили прогнози зростання. 

"Сильні армії, повинні підтримуватися сильною економікою", - сказав Сергій Марченко міністр фінансів України.

Після рішення американських законодавців у квітні із запізненням затвердити пакет фінансування вартістю 60 мільярдів доларів.

Згодом державні фінанси також будуть підкріплені планами G7, оголошеними 13 червня, використовувати активи російського центрального банку, заморожені в західних фінансових установах, для кредитування ще 50 мільярдів доларів. 

Голована проблема в тому, що Україна зіткнулася з готівковою кризою. 

Протягом останніх двох років кредитори України погоджувалися призупинити виплати з обслуговування боргу. Звільнення — як від уряду, так і від приватних кредиторів — коштує 15% ВВП на рік. Дійсно, якби виплати вимагалися, вони були б другим за величиною видатком держави після оборони. Однак тепер мораторій для приватних іноземних власників облігацій, включаючи Amundi, французьку компанію з управління активами, і pimco, американську, закінчується 1 серпня.

Таким чином, Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ хоче, щоб пан Марченко домовився про списання, але угода виглядає малоймовірною за наявний час. Якщо Україна все-таки оголосить дефолт, це відобразить тривожну відсутність віри приватних інвесторів щодо зобов’язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може призвести до катастрофи для відновлення країни.

У розпал війни було здійснено небагато реструктуризацій. Країни роблять це, щоб забезпечити доступ до фінансових ринків, для чого потрібні керовані борги. Швидка реструктуризація займає місяці, складна – роки — кредитори ніколи не хочуть відмовлятися від вимог. Але Україна була закрита від ринків капіталу з початку війни, що означає, що провадження не є терміновими. У червні пан Марченко запропонував кредиторам угоду, яка скоротила 60% поточної вартості боргів. Кредитори холоднокровно відповіли, що вважають 22% розумнішими.

Україна відчайдушно потребує фінансового простору. Наприкінці року її відношення боргу до ВВП наблизиться до 94% — це високий показник для економіки з непростою фінансовою історією та її розміром. Суми, які надають союзники, вражають, але це артилерія, танки та цільові кошти, а не готівка. Лише 8 мільярдів доларів США з нещодавнього пакету коштів підуть безпосередньо українському уряду, що еквівалентно трохи більше чверті щорічних витрат України на соціальні виплати, і навіть це у формі позики. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише 38 мільярдів доларів протягом трьох років.

Незважаючи на те, що відпустка, яку хоче Україна, скромна — 12 мільярдів доларів з 2024 по 2027 рік, — у країни немає вільних грошей, щоб зібрати їх, якщо вони не будуть надані. Згідно з такою різкою угодою про реструктуризацію, як та, яку запропонувала Україна і власники облігацій відхилили, країна лише зможе звести кінці з кінцями, вважають у МВФ. Зі свого боку, власники облігацій сумніваються, як фонд може бути таким впевненим, особливо тому, що його аналіз застарів на кілька місяців.

У разі відсутності угоди Україна має два варіанти. Один полягає в тому, щоб домовитися про продовження терміну заморожування обслуговування боргу, як це вже було з офіційними кредиторами, які відмовляться від виплат до 2027 року. Інший полягає в дефолті. Це може здатися різким, але насправді між сценаріями немає різниці. Так чи інакше, українські виплати не відновляться.

 
дефолтУкраїна

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