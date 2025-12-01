Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна просить у ЄС додатковий €1 млрд на закупівлю американської зброї

01 грудня 2025, 16:19
Україна просить у ЄС додатковий €1 млрд на закупівлю американської зброї
Це потрібно, аби забезпечити безперебійні поставки американських систем ППО та озброєння на тлі посилення атак рф.

Україна звернулася до європейських партнерів із запитом надати додатковий 1 мільярд євро для закупівлі американського озброєння за програмою PURL, яка дозволяє ЄС фінансувати придбання зброї у США. 

Про це в коментарі  Bloomberg заявила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

"Ми були б надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL", - наголосила вона.

Гетьманчук підкреслила, що це особливо важливо на тлі посилення російських авіаударів та зимових атак на фронті. Хоча Нідерланди вже оголосили про виділення 250 млн євро на закупівлю систем ППО та обладнання для F-16, більшість країн ЄС не поспішають робити нові внески. Причиною стало рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити фінансову допомогу Україні та неоднозначні мирні ініціативи Вашингтона.

Особливе занепокоєння викликав "план із 28 пунктів", який, за оцінками європейських дипломатів, спершу був вигіднішим для росії. Лише після внесення правок під час переговорів у Женеві документ став прийнятнішим для України.

Переговори продовжилися у Флориді: держсекретар США Марко Рубіо назвав їх продуктивними, однак прориву поки немає. Тим часом спецпосланець США Стів Віткофф цього тижня має вирушити до москви для нового раунду консультацій. Гетьманчук підкреслила, що жодні дипломатичні дискусії не мають створювати враження, що підтримку України можна скорочувати.

Україна також закликає ЄС якнайшвидше погодити репараційний кредит, оскільки рішення щодо використання заморожених російських активів досі не ухвалене. Це питання планують обговорити на саміті ЄС 18 грудня.

За словами Гетьманчук, програма PURL довела свою ефективність, адже 75% усіх комплексів Patriot, отриманих Україною з літа, профінансовано саме через PURL; а також - 90% інших систем ППО також були закуплені завдяки цій програмі.

До переліку обладнання входять і далекобійні артилерійські боєприпаси, що дозволяють Україні збивати російські дрони на значно більшій відстані.

Нагадаємо, що сьогодні cтало відомо, що Нідерланди виділяють €250 млн на закупівлю американської зброї для посилення ППО України.

 

