ПОЛІТИКА

Нідерланди виділяють €250 млн на закупівлю американської зброї для посилення ППО України

01 грудня 2025, 13:02
Нідерланди виділяють €250 млн на закупівлю американської зброї для посилення ППО України
Фото: з вільних джерел
Відомо, що дані кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Нідерланди заявили про виділення 250 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України, щоб посилити її захист від російських авіаударів.

Про це повідомляє Sky News.

Відомо, що дані кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. 

Перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на зміцнення оборони України від російських авіаударів.

"Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни - це поставити американські запаси", - заявив Брекельманс.

Фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.

Очікується, що додаткові постачання американської зброї допоможуть Україні зміцнити оборону від повітряних атак та забезпечити більш ефективний захист своїх міст і цивільного населення.

СШАНідерландивійназброядопомога Україні

