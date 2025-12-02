Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Країни ЄС не погоджуються на безмежні гарантії Бельгії для позики Україні – ЗМІ

02 грудня 2025, 11:13
Країни ЄС не погоджуються на безмежні гарантії Бельгії для позики Україні – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Вони побоюються фінансових ризиків.

Європейські уряди висловлюють занепокоєння через надмірні вимоги Бельгії щодо фінансових гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов щодо використання для позики Україні 140 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі. 

Про це повідомляє Politico, посилачись на дипломатів. 

Європейська комісія найближчим часом представить правову базу для надання позики, намагаючись встигнути до квітня, щоб забезпечити фінансування військового бюджету України. Лідери ЄС обговорять питання під час зустрічі в середині грудня.

Проблема полягає у так званій репараційній позиці, яка передбачає використання грошової вартості заморожених російських державних активів на бельгійській території для фінансування України. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер наполягає на наданні Бельгії фінансових гарантій, що перевищують 140 млрд євро та можуть бути виплачені протягом декількох днів. Він також пропонує, щоб термін дії гарантій перевищував термін дії санкцій ЄС проти росії.

Однак інші країни ЄС не готові підписувати так званий «відкритий чек». За словами чотирьох дипломатів, це поставило б фінансову стабільність їхніх держав під загрозу через можливе рішення суду, яке могло б змусити виплатити мільярди євро через кілька років після закінчення війни в Україні.

"Якщо гарантії нескінченні і без обмежень, у що ми вплутуємося?" - зазначив один із дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним. 

Інший дипломат додав, що політично багатьом країнам надати "відкритий чек" складно, хоча на практиці такі гарантії навряд чи колись знадобляться, оскільки схема ЄС є юридично безпечною.

Щоб забезпечити підтримку, Єврокомісія показала послам ЄС частини своєї правової пропозиції, але конкретна сума гарантій залишилася порожньою.

Якщо домовленості не буде досягнуто, альтернативою стане випуск додаткових боргових зобов’язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України, що, однак, не користується популярністю серед більшості урядів ЄС через використання коштів платників податків.

 
позикаУкраїнаЄвросоюзактиви рф

Останні матеріали

Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється