Країни ЄС не погоджуються на безмежні гарантії Бельгії для позики Україні – ЗМІ

Вони побоюються фінансових ризиків.

Європейські уряди висловлюють занепокоєння через надмірні вимоги Бельгії щодо фінансових гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов щодо використання для позики Україні 140 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі.

Про це повідомляє Politico, посилачись на дипломатів.

Європейська комісія найближчим часом представить правову базу для надання позики, намагаючись встигнути до квітня, щоб забезпечити фінансування військового бюджету України. Лідери ЄС обговорять питання під час зустрічі в середині грудня.

Проблема полягає у так званій репараційній позиці, яка передбачає використання грошової вартості заморожених російських державних активів на бельгійській території для фінансування України. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер наполягає на наданні Бельгії фінансових гарантій, що перевищують 140 млрд євро та можуть бути виплачені протягом декількох днів. Він також пропонує, щоб термін дії гарантій перевищував термін дії санкцій ЄС проти росії.

Однак інші країни ЄС не готові підписувати так званий «відкритий чек». За словами чотирьох дипломатів, це поставило б фінансову стабільність їхніх держав під загрозу через можливе рішення суду, яке могло б змусити виплатити мільярди євро через кілька років після закінчення війни в Україні.

"Якщо гарантії нескінченні і без обмежень, у що ми вплутуємося?" - зазначив один із дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Інший дипломат додав, що політично багатьом країнам надати "відкритий чек" складно, хоча на практиці такі гарантії навряд чи колись знадобляться, оскільки схема ЄС є юридично безпечною.

Щоб забезпечити підтримку, Єврокомісія показала послам ЄС частини своєї правової пропозиції, але конкретна сума гарантій залишилася порожньою.

Якщо домовленості не буде досягнуто, альтернативою стане випуск додаткових боргових зобов’язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України, що, однак, не користується популярністю серед більшості урядів ЄС через використання коштів платників податків.