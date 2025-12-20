Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони уразили російський корабель та нафтогазову платформу в Каспійському морі

20 грудня 2025, 09:03
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
У ССО розповіли про корабель, який уразили.

У ніч на 19 грудня українські військові вразили російський корабель проєкту 22460 "Охотнік".

Про це повідомили у Генштабі та розповіли про інші цілі, по яких вдарили Сили оборони.

"З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У Силах спеціальних операцій, які й уразили корабель, уточнили, що судна проєкту «Охотнік» поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської ситуації. Вони оснащені озброєнням та обладнанням, яке дозволяє виконувати широкий спектр завдань у прибережних водах. ССО уразила корабель дронами.

Крім того, Генштаб підтвердив успішний удар по буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського, розташованому в Каспійському морі. Власником об’єкта є "Лукойл". Ця платформа не лише забезпечує видобуток газу та нафти, а й задіяна у забезпеченні збройних сил країни-терористки. Наразі уточнюється інформація щодо спроможності функціонування платформи та масштаби завданих збитків. За даними ССО, початкові запаси родовища оцінюються приблизно у 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. 

"Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості", – додали в Генштабі.

