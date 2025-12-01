Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США та Україна не узгодили територіальні умови мирного плану

01 грудня 2025, 21:21
США та Україна не узгодили територіальні умови мирного плану
Фото: з вільних джерел
Київ не приймає жодних територіальних поступок, тоді як кремль робить їх обов’язковою умовою.

Переговори українських та американських дипломатів у Флориді, які відбулися напередодні поїздки спецпредставника США Стівена Віткоффа до москви, завершилися без прориву щодо ключового питання - територій. 

Про це повідомляє ABC News із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Київ категорично відмовляється на будь-які поступки щодо Донбасу, тоді як Кремль продовжує наполягати на цьому як на передумові для просування переговорів. Водночас росія не погоджується навіть на обмежене чи тимчасове перемир’я.

Співрозмовники видання зазначають, що на зустрічі також обговорювали гарантії безпеки для України та можливі механізми розпорядження замороженими активами російського Центробанку. 

У початковій версії 28-пунктного мирного плану Дональда Трампа пропонувалося спрямувати 100 млрд доларів цих активів на відновлення зруйнованих регіонів України, при цьому половину прибутків від проєктів мали отримати американські компанії.

 
