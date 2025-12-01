За його словами, мирний план США щодо України став більш опрацьованим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів українських та американських чиновників мирний план США щодо завершення війни в Україні набув кращого вигляду. Найскладнішою залишається тема територій.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Питання територіальне це найскладніше. Питання грошей і відновлення без присутності європейських партнерів прийняти складно. А щодо гарантій безпеки потрібна конкретика від США та Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план уже має кращий вигляд", - сказав український президент.

Він уточнив, що територіальні питання обговорювали окремо протягом 6,5 годин. За його словами, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українською делегацією і тепер планує обговорити ці питання з москвою.

"Я отримаю зворотний зв’язок від нашої делегації завтра, коли вони прилетять до Ірландії, і мені покроково пояснять, де ми знаходимося в цих переговорах", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів українські урядовці вже неодноразово зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США щодо припинення війни росії проти України.

Нагадаємо, що Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України.