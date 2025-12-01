Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мирний план США покращився, але питання територій залишається ключовим – Зеленський

01 грудня 2025, 19:47
Фото: Telegram/Зеленський
За його словами, мирний план США щодо України став більш опрацьованим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів українських та американських чиновників мирний план США щодо завершення війни в Україні набув кращого вигляду. Найскладнішою залишається тема територій.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Питання територіальне це найскладніше. Питання грошей і відновлення без присутності європейських партнерів прийняти складно. А щодо гарантій безпеки потрібна конкретика від США та Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план уже має кращий вигляд", - сказав український президент.

Він уточнив, що територіальні питання обговорювали окремо протягом 6,5 годин. За його словами, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українською делегацією і тепер планує обговорити ці питання з москвою.

"Я отримаю зворотний зв’язок від нашої делегації завтра, коли вони прилетять до Ірландії, і мені покроково пояснять, де ми знаходимося в цих переговорах", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів українські урядовці вже неодноразово зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США щодо припинення війни росії проти України.

Нагадаємо, що Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України.

 

Володимир Зеленський^ Еммануелm Макрон^

