Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України

01 грудня 2025, 19:33
Макрон. Париж
Наступним кроком стануть переговори з американськими посадовцями, щоб уточнити роль США у їхньому реалізації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у Парижі про фіналізацію гарантій безпеки для України та Європи. 

Про це він оголосив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

"Ми завершили роботу над гарантіями безпеки, які важливі для безпеки європейців, громадян Франції та українців", - наголосив Макрон.

Глава Франції додав, що наступним кроком стануть переговори з американськими посадовцями, щоб уточнити роль США у реалізації цих гарантій. За його словами, союзники планують детально узгодити участь Вашингтона відповідно до домовленостей, досягнутих минулого тижня.

Макрон підкреслив, що гарантії безпеки покликані забезпечити стабільність у регіоні та захист від будь-яких потенційних загроз, а їхня імплементація стане результатом спільної роботи міжнародної коаліції.

Президент Зеленський висловив подяку Франції за підтримку та наголосив на важливості швидкого втілення домовленостей, що зміцнить обороноздатність України та безпеку Європи загалом.

У понеділок в обід Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном.

 

Франціямирний планЕмманюель Макрон

