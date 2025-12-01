Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном

Лідери планують узгодити подальші кроки щодо досягнення справедливого й тривалого миру та посилення безпекових гарантій для України.

В понеділок, 1 грулня, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його привітав президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

За даними видання, на сьогодні запланована двостороння зустріч лідерів, а також спілкування зі представниками ЗМІ.

У канцелярії Макрона зазначили, що президенти обговорять ситуацію в Україні та умови досягнення справедливого і тривалого миру у продовження переговорів у Женеві, американського плану та в тісній координації з європейськими партнерами.

Після зустрічі у форматі тет-а-тет відбудеться спільний відеодзвінок із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером, іншими лідерами європейських країн та керівництвом ЄС. Йтиметься, зокрема, про гарантії безпеки в рамках Коаліції охочих.

У програмі візиту Зеленського також передбачено огляд виробничих потужностей французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation після завершення пресконференції.