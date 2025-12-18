Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль готує контакт зі США після узгодження мирного плану Трампа з Україною

18 грудня 2025, 20:29
кремль готує контакт зі США після узгодження мирного плану Трампа з Україною
Фото: Reuters
Пєсков нагадав, що протягом останніх тижнів американські переговорники на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом проводили консультації щодо мирного плану.
росія готує контакт зі США, щоб зрозуміти, наскільки змінився мирний план американського лідера Дональда Трампа після узгодження з Україною.
 
 
Про це заявив прессекретар російського диктатора путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.
 
Він нагадав, що протягом останніх тижнів американські переговорники на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом проводили консультації щодо мирного плану.
 
Пєсков зауважив, що у цих обговореннях брали участь європейські країни та Україна, в тому числі український лідер Володимир Зеленський.
 
"Ми для того, щоб зрозуміти, наскільки він змінився, якраз зараз готуємо відповідні контакти з американцями", - повідомив прессекретар диктатора.
 
Нагадаємо, минулого місяця адміністрація Білого Дому запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні. Спочатку в документі було 28 пунктів, але більшість з них не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян. Наразі відомо, що план розподілили на три частини: гарантії безпеки, щодо яких ніби-то є значний прогрес, рамкова угода, яка складається з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.

 

війна в Українімирний планросія окупанти

