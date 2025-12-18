Через російський обстріл мосту на трасі Одеса-Рені закрили два пункти пропуску

Унаслідок повітряної атаки по території України російські дрони влучили в міст поблизу населеного пункту Маяки–Удобне, тож довелося закрити два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Міст розташований на автодорозі Одеса—Рені й забезпечує переправу через річку Дністер. Після влучання рух транспорту по ньому повністю зупинили. Правоохоронці ізолювали прилеглу територію, щоб оцінити пошкодження й запобігти додатковим ризикам.

У зв’язку з інцидентом тимчасово припинили роботу пункти пропуску Паланка–Маяки–Удобне і Тудора–Старокозаче. Громадян закликають утриматися від поїздок у цей район, дотримуватися підвищених заходів безпеки, а також не планувати подорожі до Одеської області.