Через російський обстріл мосту на трасі Одеса-Рені закрили два пункти пропуску

18 грудня 2025, 20:10
Повністю зупинили рух по мосту біля населеного пункту Маяки–Удобне.
Унаслідок повітряної атаки по території України російські дрони влучили в міст поблизу населеного пункту Маяки–Удобне, тож довелося закрити два пункти пропуску на кордоні з Україною.
 
Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.
 
Міст розташований на автодорозі Одеса—Рені й забезпечує переправу через річку Дністер. Після влучання рух транспорту по ньому повністю зупинили. Правоохоронці ізолювали прилеглу територію, щоб оцінити пошкодження й запобігти додатковим ризикам.
 
У зв’язку з інцидентом тимчасово припинили роботу пункти пропуску Паланка–Маяки–Удобне і Тудора–Старокозаче. Громадян закликають утриматися від поїздок у цей район, дотримуватися підвищених заходів безпеки, а також не планувати подорожі до Одеської області.

 

Молдовавійна в Україніросія окупанти

