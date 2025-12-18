Україна та Китай провели політичні консультації
18 грудня 2025, 18:54
Фото: МЗС України
Сторони обмінялися думками щодо міжнародних зусиль щодо досягнення сталого і тривалого миру в Україні.
Сьогодні в Пекіні перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів українсько-китайські політичні консультацій із помічником міністра закордонних справ КНР Лю Бінєм.
Про це повідомило МЗС України.
Зазначається, що сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, окреслили плани подальших контактів на вищому і високому рівнях, обговорили шляхи посилення торговельно-економічної співпраці та проблематику взаємодії в рамках міжнародних організацій.
"Співрозмовники підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин", - йдеться в повідомленні.
Сторони також обмінялися думками щодо ситуації, повʼязаною із триваючою збройною агресією росії проти України, а також - міжнародних зусиль щодо досягнення сталого і тривалого миру.
В рамках робочого візиту до Пекіну Кислиця також провів зустріч з представниками китайських експертно- аналітичних кіл, а також дипломатичного корпусу країн-партнерів.