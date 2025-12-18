Україна та Китай провели політичні консультації

Сьогодні в Пекіні перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів українсько-китайські політичні консультацій із помічником міністра закордонних справ КНР Лю Бінєм.

Зазначається, що сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, окреслили плани подальших контактів на вищому і високому рівнях, обговорили шляхи посилення торговельно-економічної співпраці та проблематику взаємодії в рамках міжнародних організацій.

"Співрозмовники підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обмінялися думками щодо ситуації, повʼязаною із триваючою збройною агресією росії проти України, а також - міжнародних зусиль щодо досягнення сталого і тривалого миру.

В рамках робочого візиту до Пекіну Кислиця також провів зустріч з представниками китайських експертно- аналітичних кіл, а також дипломатичного корпусу країн-партнерів.