У ЄС планують забрати у новачків право вето на розширення: це торкнеться й України

01 грудня 2025, 21:17
У ЄС планують забрати у новачків право вето на розширення: це торкнеться й України
Фото: wsj.com
Ініціатива має широку підтримку та спрямована на усунення політичних блокад у процесі розширення.

У разі вступу до Європейського Союзу Україна, ймовірно, не матиме права вето на прийом нових членів. 

Про це повідомляє чорногорське видання Vijesti із посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, ЄС розглядає пропозицію, відповідно до якої всі нові члени, включно з Україною, Молдовою, Чорногорією та Албанією, будуть позбавлені можливості блокувати розширення Союзу. Водночас у всіх інших питаннях вони збережуть повноцінне право вето нарівні з чинними державами-членами.

Джерела видання пояснюють, що ініціатива спрямована на усунення нинішніх політичних блокад усередині ЄС. 

Зокрема, Хорватія та Болгарія виступають проти вступу Чорногорії та Північної Македонії, а між Сербією та Косовом триває суперечка, яка також може перешкоджати майбутньому розширенню.

 
