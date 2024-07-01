Поставки електрокарів Tesla скорочуються другий квартал поспіль – Reuters
Це вперше, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.
Про це повідомляє новинна агенція Reuters.
Tesla поставить 438 019 автомобілів з квітня по червень.
Оцінка заснована на прогнозах 12 аналітиків, сім з яких понизили свої очікування за останні три місяці.
Американський виробник електромобілів оголосить результати вже завтра.
Наразі Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї і повільним попитом через брак доступних нових моделей.
Крім того, до проблем додається перехід споживачів на дешевші бензиново-електричні гібридні транспортні засоби.
В січні Tesla попередила, що зростання поставок цього року буде "помітно нижчим", адже ефект від багатомісячного зниження цін слабшає, а також компанія втратили чверть своєї вартості, що зробило її одним з найгірших показників у S&P 500, попри квітневий прогноз Маска про те, що Tesla зможе збільшити продажі цього року.
Власник компанії Ілон Маск скоротив витрати, в тому числі коштом масових звільнень.
Деякі аналітики вважають, що цього року компанія зафіксує перше річне падіння продажів.