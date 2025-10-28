Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Маск пригрозив піти з Tesla, якщо акціонери не схвалять його компенсацію на $1 трлн

28 жовтня 2025, 08:55
Маск пригрозив піти з Tesla, якщо акціонери не схвалять його компенсацію на $1 трлн
Фото: Getty Images
Це не перший конфлікт Маска з акціонерами Tesla.

Ілон Маск може залишити посаду генерального директора Tesla, якщо акціонери компанії не затвердять його рекордний компенсаційний пакет у розмірі 1 трильйона доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Рада директорів Tesla у зверненні до акціонерів попередила, що компанія ризикує втратити Маска — ключову фігуру для подальшого розвитку та лідерства на ринку електромобілів.

"Питання для акціонерів просте: чи хочете ви зберегти Ілона Маска на чолі Tesla та мотивувати його зробити компанію провідним постачальником автономних технологій і найціннішою компанією у світі?" — йдеться у листі.

Голова ради директорів Робін Денгольм наголосила, що Маск має «унікальні навички для розкриття потенціалу компанії» і його відхід може "зменшити вартість компанії та поставити під загрозу її майбутнє".

Конфлікт з інвесторами

Це не перший конфлікт Маска з акціонерами Tesla. У 2018 році Комісія з цінних паперів США (SEC) звинуватила його в маніпуляції ринком через допис у Twitter про можливий викуп акцій компанії по $420 за штуку без підтвердженого фінансування. Тоді Маск змушений був тимчасово залишити посаду голови ради директорів.

Останнім часом Tesla стикається з низкою проблем: падіння продажів, зниження ринкової капіталізації та зростання конкуренції, особливо з боку китайської BYD.

У 2024 році Tesla вперше поступилася BYD за обсягами виробництва електрокарів — 1,77 млн проти 1,78 млн одиниць. Ринкова капіталізація компанії скоротилася з $1,4 трлн наприкінці 2024 року до $895 млрд у березні 2025-го.

Продажі у 2025 році також знизилися — 1,79 млн авто проти 1,81 млн роком раніше. Найбільше падіння зафіксовано у Європі: за перші два місяці року продажі впали у півтора раза, а в Німеччині — на 76%.

Аналітики вказують, що окрім конкуренції, причиною зниження довіри інвесторів є політична активність Маска, який останнім часом відкрито підтримує ультраправі рухи у США.

За даними Forbes, Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $500 млрд — переважно завдяки зростанню акцій Tesla та інших його компаній, зокрема SpaceX і X (Twitter).

