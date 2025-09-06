Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Маск може стати першим трильйонером у світі завдяки новій стратегії Tesla

06 вересня 2025, 11:36
Маск може стати першим трильйонером у світі завдяки новій стратегії Tesla
Фото: БелТА
Гендиректор компанії має вивести вартість Tesla на рівень $8,5 трлн за 10 років.

Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером згідно з планом, який Tesla розкрила у своєму останньому звіті для фондового ринку.

Як повідомляєThe Guardian, компанія оцінила його як безпрецедентний і почала словами: “Так, ви правильно прочитали”.

Відповідно до умов, гендиректору Tesla доведеться збільшити ринкову капіталізацію компанії з нинішнього рівня трохи понад $1 трлн до $8,5 трлн протягом наступного десятиліття. Якщо він досягне цієї мети, частка Маска в компанії зросте з приблизно 16% до понад 25%, а його особисті статки перевищать $2 трлн.

Згідно з рейтингом Forbes, поточний капітал Маска оцінюється у $430,9 млрд. Для порівняння, друге місце у списку займає співзасновник Oracle Ларрі Еллісон із $272,3 млрд.

Маск також розподіляє свою увагу між кількома проєктами. Окрім Tesla, він керує SpaceX, Neuralink, xAI та Boring Co, а також активно займається соцмережею X (колишнім Twitter).

