Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС – The Guardian
Депутат Європарламенту від партії "Зелених" Даніель Фройнд надіслав лист із 20 тис. підписів голові Європейської ради Шарлю Мішелю з вимогою призупинити майбутнє головування Угорщини в раді Євросоюзу.
Про це повідомляє The Guardian.
У листі наголошується, що "було б украй шкідливо для репутації ЄС, якби чинний уряд Угорщини представляв Європу одразу після виборів". Також ідеться про необхідність "припинити знущання уряду", який не підтримує фундаментальні європейські цінності.
"Злочинному керівництву не має бути дозволено представляти ЄС", – підсумовується у зверненні.