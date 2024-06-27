Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС – The Guardian

Підписанти листа наголошують, що "було б украй шкідливо для репутації ЄС, якби чинний уряд Угорщини представляв Європу одразу після виборів".

Депутат Європарламенту від партії "Зелених" Даніель Фройнд надіслав лист із 20 тис. підписів голові Європейської ради Шарлю Мішелю з вимогою призупинити майбутнє головування Угорщини в раді Євросоюзу.

Про це повідомляє The Guardian.

"Разом із 20 тис. громадян ми, члени Європейського парламенту, які підписалися нижче, просимо вас офіційно призупинити головування Угорщини в Раді, яке наразі має розпочатися 1 липня 2024 року", – йдеться у листі, який опинився у розпорядженні журналістів.

Зокрема, хто саме з євродепутатів підписався під документом – невідомо.