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Столтенберг вважає, що Росія ще більше посилить тиск на Україну, але серйозного прориву не отримає

27 червня 2024, 19:35
Столтенберг вважає, що Росія ще більше посилить тиск на Україну, але серйозного прориву не отримає
Фото: 5 канал
Поки що українській армії вдається тримати лінію фронту.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує від росії будь-яких серйозних проривів на фронті.
 
Про це повідомляє Tagesschau.
 
"Цієї весни і влітку вони знову спробували почати наступ, але поки досягли лише незначного успіху", - сказав Столтенберг.
 
На думку НАТО, рф ще більше посилить тиск на Україну і продовжить авіаудари. Поки що українській армії вдається тримати лінію фронту, наголосив генсек. Сили оборони продовжують завдавати великих втрат російським окупантам під час боєзіткнень на суші, так і залучаючи авіацію на малих висотах.
 
Генеральний штаб ЗСУ 27 червня повідомляв, що станом на 16.00 зафіксували 87 бойових зіткнень на фронті. росіяни збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку.
Єнс Столтенбергвійна в Україніросія окупанти

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