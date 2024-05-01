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США заборонили імпорт збагаченого урану з росії

01 травня 2024, 11:43
США заборонили імпорт збагаченого урану з росії
Фото: з вільних джерел
Сенат США проголосував за відповідний законопроєкт і направив документ на підпис президенту Джо Байдену.

Закон набуде чинності через 90 днів після підписання, повідомляє агенція Reuters.

До початку 2028 року допускаються відступи від закону в разі, якщо не буде інших джерел постачання. Тоді Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з росії. 

Термін дії цього закону закінчується наприкінці 2040 року.

Дані Міністерства енергетики США покащують, шо росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується як паливо для більше як 90 американських реакторів, що робило її головним іноземним постачальником. Ці продажі приносять кремлю близько 1 мільярда доларів на рік.

Проте заміна цих поставок може стати проблемою і ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

В Білому домі вважають, що ця заборона допоможе розблокувати $2,7 мільярда для підтримки американської уранової промисловості, наданої Конгресом на початку цього року.

Днями ми писали, що цей законопроєкт у Палаті представників затримується

Натомість росія постачає майже 25% урану для американських реакторів.

 
РосіяСШАЗАБОРОНАУран

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