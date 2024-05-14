путін налаштований на війну в довгу – секретар РНБО

російський диктатор, на думку секретаря РНБО, не полишає планів вести проти нашої держави протистояння на виснаження.

Кадрові перестановки у кремлі, в тому числі зміна міністра оборони росії, свідчать про те, що диктатор владімір путін налаштований на війну в довгу, наголошує секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Під час інтерв'ю AFP Press він назвав майбутнього очільника російського МО Андрєя Бєлоусова досвідченим менеджером, який може забезпечити довготривале протистояння на виснаження.

"(путін планує — ред.) війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", — заявив секретар РНБО.

Литвиненко прокоментував також наявність у росії радянських запасів зброї, наголошуючи, що вони "величезні, але обмежені". За умови теперішньої інтенсивності ведення війни танків та бронетехніки агресору вистачить ще на півтора року.

Нагадаємо, диктатор владімір путін проводить перестановки у силовому блоці. 12 травня він призначив ексглаву Міноборони Сєргєя Шойгу секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева. За даними росЗМІ, новим міністром оборони стане Алєксєй Бєлоусов. Експерти одноголосно пов'язують такі зміни з планами путіна вести тривалу війну тепер вже не лише проти України, але й проти НАТО. Для цього рф прагне оптимізувати економіку та оборонно-промислову базу.