путін зняв Шойгу з посади міністра оборони рф
12 травня 2024, 21:29
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Президент росії Володимир путін вирішив змінити міністра оборони Сергія Шойгу, на його заміну він запропонував обрати першого заступника голови уряду рф Андрія Бєлоусова.
Про це пишуть російські ЗМІ.
путін сьогодні вніс список пропозицій щодо зміни керівництва в силовому блоці рф.
Фактивно усі чинні керівники залишились на своїх колишніх посадах:
- Сергій Лавров - міністр закордонних справ;
- Костянтин Чуйченко - глава Мін'юсту;
- Володимир Колокольцев - глава МВС;
- Олександр Куренков - глава МНС;
- Олександр Бортніков - директор ФСБ;
- Сергій Наришкін - глава СЗР;
- Віктор Золотов - керівник росгварії ;
- Дмитро Кочнєв - глава ФСО.
Проте президент рф вирішив змінити міністра оборони, яким нині є Сергій Шойгу і кк альтернативу запропонував Андрія Бєлоусова.
Востаннє в серпні минулого року путін звільнив Суровікіна з посади головнокомандувача ПКС рф.