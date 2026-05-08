Більшість поляків не підтримують вихід країни із ЄС

08 травня 2026, 13:35
Більшість поляків не підтримують вихід країни із ЄС
Фото: з вільних джерел
Лише 15% респондентів проголосували б за Polexit.
Переважна більшість громадян Польщі, 53%, не хоче виходу країни з Європейського Союзу. Лише 15% респондентів сьогодні проголосували б за Polexit, і це менше, ніж у попередніх дослідженнях.
 
Про це свідчать результати опитування, пише RMF24.
 
У попередніх опитуваннях кількість противників членства в ЄС перевищувала 20%. У грудні 2025 року в дослідженні французького журналу "Le Grand Continent" аж 25% поляків заявляли про бажання вийти з Євросоюзу. Найвищий рівень підтримки виходу тоді був у Франції – 27%. Середній показник по ЄС був на 8 відсоткових пунктів нижчим, ніж у Польщі.
 
Опитування також показало, що 77% респондентів готові взяти участь у можливому референдумі щодо членства Польщі в ЄС. Це значно більше, ніж під час референдуму про вступ до Євросоюзу у 2003 році, коли явка становила 58,9%.Тоді за вступ Польщі до ЄС проголосували 77,5% виборців, а проти – 22,5%.
 
На запитання про головні переваги членства в ЄС поляки найчастіше називали:
 
  • військову безпеку — 23%;
  • фінансову підтримку розвитку країни — 18%;
  • свободу подорожей Європою — 16%;
  • зростання добробуту в усьому ЄС — 15%;
  • можливості розвитку для польських компаній — 13%.
 
Дослідження також показує, що поляки хочуть будувати безпеку країни на двох опорах – європейській і трансатлантичній. 41% респондентів вважають, що гарантією безпеки є одночасне членство і в ЄС, і в НАТО. Лише 25% покладаються виключно на НАТО, а тільки 8% бачать гарантії безпеки лише в Євросоюзі.

 

Польщаопитуваннявійна в Україні

