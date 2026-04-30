Менше третини українців вірять, що війна завершиться у цьому році –опитування

30 квітня 2026, 17:57
Менше третини українців вірять, що війна завершиться у цьому році –опитування
Фото: з відкритих джерел
Зменшується частка тих, частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
Переважна більшість опитаних громадян України не очікує найближчим часом завершення повномасштабної війни, розпочатої росією.
 
Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-27 квітня 2026 року.
 
Зокрема, як з’ясували соціологи, лише 17% українців очікують, що війна завершиться влітку 2026 року. Ще 14% очікують завершення до кінця року (восени-взимку), тобто загалом 31% вважають, що до кінця цього 2026 року бойові дії завершаться.
 
Натомість, як засвідчує дослідження, майже половина (48%) очікують завершення в наступному, 2027-му році (причому з них 38% говорять про другу половину 2027-го року). Як і раніше, відчутна частка (21%) не мають визначеної думки з цього питання. Опитування показує, що у квітні продовжує спостерігатися негативна динаміка із зменшенням частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. 
 
Зокрема, якщо на початку березня таких було 54%, то на кінець квітня – 48%. Ще 4% готові терпіти 1 рік, тобто загалом 52% зараз говорять про умовно довгий період (у березні – 57%). При цьому частка тих, хто готовий терпіти короткий період (декілька місяців-пів року), не змінилася – 28% у березні і 29% у квітні. 
 
Натомість, як відзначають соціологи, простежується тенденція до зростання невизначеності – якщо у березні 16% не могли відповісти на це запитання, то зараз – 19%. Як зауважують дослідники, серед тих, хто готовий терпіти лише короткий період, значна частина категорично відкидають неприйнятні вимоги до миру. Так, серед них 44% вважають абсолютно неприйнятною пропозицію обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи. Подібна ситуація і серед тих, хто має невизначену думку щодо свого "запасу міцності" – серед них 49% категорично відкидають таку пропозицію. (При цьому для порівняння – серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно – 69% категорично відкидають пропозицію).
 
Також 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль росії всю Донецьку область в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 36% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
