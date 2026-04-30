Менше третини українців вірять, що війна завершиться у цьому році –опитування

Зменшується частка тих, частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Переважна більшість опитаних громадян України не очікує найближчим часом завершення повномасштабної війни, розпочатої росією.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-27 квітня 2026 року.

Зокрема, як з’ясували соціологи, лише 17% українців очікують, що війна завершиться влітку 2026 року. Ще 14% очікують завершення до кінця року (восени-взимку), тобто загалом 31% вважають, що до кінця цього 2026 року бойові дії завершаться.

Натомість, як засвідчує дослідження, майже половина (48%) очікують завершення в наступному, 2027-му році (причому з них 38% говорять про другу половину 2027-го року). Як і раніше, відчутна частка (21%) не мають визначеної думки з цього питання. Опитування показує, що у квітні продовжує спостерігатися негативна динаміка із зменшенням частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Зокрема, якщо на початку березня таких було 54%, то на кінець квітня – 48%. Ще 4% готові терпіти 1 рік, тобто загалом 52% зараз говорять про умовно довгий період (у березні – 57%). При цьому частка тих, хто готовий терпіти короткий період (декілька місяців-пів року), не змінилася – 28% у березні і 29% у квітні.

Натомість, як відзначають соціологи, простежується тенденція до зростання невизначеності – якщо у березні 16% не могли відповісти на це запитання, то зараз – 19%. Як зауважують дослідники, серед тих, хто готовий терпіти лише короткий період, значна частина категорично відкидають неприйнятні вимоги до миру. Так, серед них 44% вважають абсолютно неприйнятною пропозицію обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи. Подібна ситуація і серед тих, хто має невизначену думку щодо свого "запасу міцності" – серед них 49% категорично відкидають таку пропозицію. (При цьому для порівняння – серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно – 69% категорично відкидають пропозицію).

Також 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль росії всю Донецьку область в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 36% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.