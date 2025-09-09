З’явились нові дані про "Іскандер", який вдарив по Кабміну
09 вересня 2025, 10:05
Фото: ДСНС Києва / Facebook
Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, білорусі та рф
У російській ракеті "Іскандер 9М727", яка влучила в будівлю Кабінету Міністрів у Києві, можуть бути десятки іноземних компонентів.
Про це радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк написав у Facebook.
За його словами, дослідження аналогічної ракети, яку нещодавно випустили окупанти по Україні, встановило 35 компонентів американського виробництва, по одному – японського, швейцарського і британського й п'ять – білоруського.
Власюк назвав іноземних виробників компонентів, виявлених в "Іскандері", – це Texas Instruments, Analog Devises і Altera (США), College Electronics Ltd (Великобританія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Интеграл" (Білорусь).
Радник президента зазначив, що, порівняно з ракетами попередніх років, деталей із Європи в російській зброї цього виду поменшало.