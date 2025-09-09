З’явились нові дані про "Іскандер", який вдарив по Кабміну

Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, білорусі та рф

У російській ракеті "Іскандер 9М727", яка влучила в будівлю Кабінету Міністрів у Києві, можуть бути десятки іноземних компонентів.

Про це радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк написав у Facebook.

За його словами, дослідження аналогічної ракети, яку нещодавно випустили окупанти по Україні, встановило 35 компонентів американського виробництва, по одному – японського, швейцарського і британського й п'ять – білоруського.