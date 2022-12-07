У Польщі почали збір коштів на зимову форму для українських військових
Про це повідомляє "Польське радіо".
Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович на пресконференції повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.
Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжегожем Крихов'яком.
Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.
Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка.
До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення рф передає в Україну медичну допомогу.
Раніше повідомлялось, що американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям.