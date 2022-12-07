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У Польщі почали збір коштів на зимову форму для українських військових

07 грудня 2022, 10:52
У Польщі почали збір коштів на зимову форму для українських військових
Фото: Генштаб ЗСУ
У Польщі запустили кампанію зі збору коштів на закупівлю зимового спорядження для бійців бронетанкової бригади імені Пшецлава Ланцкоронського, яка створюється в Україні.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович на пресконференції повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.

Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжегожем Крихов'яком.

Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.

Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка.

До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення рф передає в Україну медичну допомогу.

Раніше повідомлялось, що американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям.

Польщадопомогааукціонвійськові

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