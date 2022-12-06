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Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям

06 грудня 2022, 17:41
Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям
Джерело hias.org
Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу постраждалим від війни жителям Київської та Харківської областей. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, звернутися по фінансову допомогу можуть люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок військових дій, а також вразливі родини ВПО із цих областей. Крім того, допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо.

Хто має право подати заявку:

  • Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів.
  • Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення воєнних дій.
  • Внутрішні переселенці або люди, які перемістилися понад 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 гривень на особу ( за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:
  • мають двох або більше дітей,
  • є особи з інвалідністю.
  • домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою).
  • є вагітні жінки та жінки з дітьми віком до 2 років.
  • мають людей похилого віку (55+ років) у родині.

Раніше повідомлялось, що Естонія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали через війну.

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